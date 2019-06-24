Путін продовжив продуктові контрсанкції проти ЄС до 2021 року

Президент РФ продовжив до 31 грудня 2020 року чинність продовольчого ембарго проти Євросоюзу, запровадженого у відповідь на антиросійські санкції.

Володимир Путін підписав указ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки РФ".

В указі йдеться про продовження до кінця 2020 року ембарго на імпорт сільгосппродукції з Євросоюзу. При цьому зазначається, що уряд РФ в разі потреби вносить пропозиції про зміну передбаченого документом терміну дії окремих спеціальних економічних заходів.

Як нещодавно повідомлялося, продовольчий сектор Євросоюзу повністю оговтався від російських контрсанкцій. За словами глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, європейські виробники продуктів адаптувалися і знайшли альтернативні ринки збуту, зокрема, переорієнтувалися на США, Японію і Норвегію.

Контрсанкції проти ЄС Путін запровадив указом “Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки Російської Федерації” наприкінці липня 2015 року. Згідно з документом, до РФ заборонено завозити цілу низку продуктів харчування з Євросоюзу, США, Австралії, Канади та інших країн, які встановили антиросійські санкції.