У Саудівській Аравії обстріляли аеропорт, є жертви
Укрінформ
Унаслідок нападу єменських повстанців на аеропорт у південній частині Саудівської Аравії в неділю був убитий громадянин Сирії і поранений ще 21 мирний житель
Про це повідомляє AFP з посиланням на коаліцію, очолювану Ер-Ріядом.
«Терористичний напад підтримуваного Іраном ополчення Хуті на аеропорт Абха ... призвів до смерті сирійця і поранення ще 21 цивільного», - йдеться в заяві коаліції.
Як зазначає видання, напад на аеропорт Абха відбувся на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.
Ескалація атак з боку іранських повстанців-хуситів на міста Саудівської Аравії загрожує домовленості щодо припинення вогню в портовому місті Червоного моря Ходейда, головного каналу гуманітарної допомоги в Ємен.