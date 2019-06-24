У Саудівській Аравії обстріляли аеропорт, є жертви

«Терористичний напад підтримуваного Іраном ополчення Хуті на аеропорт Абха ... призвів до смерті сирійця і поранення ще 21 цивільного», - йдеться в заяві коаліції.

Як зазначає видання, напад на аеропорт Абха відбувся на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

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Ескалація атак з боку іранських повстанців-хуситів на міста Саудівської Аравії загрожує домовленості щодо припинення вогню в портовому місті Червоного моря Ходейда, головного каналу гуманітарної допомоги в Ємен.