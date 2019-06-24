У Молдові заговорили про заборону Демократичної партії

Демократичну партію Молдови, яка донедавна була владною політсилою, звинувачують у протизаконних діях.

Про можливість заборони Демпартії в ефірі одного з молдовських телеканалів сказав політолог Віктор Чобану.

«Система тимчасово обезголовлена. Багато хто зараз говорить про можливість реваншу, але курка без голови бігає ще якихось п'ять хвилин, однак фінал очевидний. Тому я не думаю, що можна говорити про якийсь реванш. Я б навіть саму Демпартію заборонив за такі дії», - зазначив Чобану.

За його словами, спроби Дмитра Дьякова (почесного голови Демпартії) виправдатися тим, що ця політсила стояла осторонь, здаються необґрунтованими.

Політолог підкреслив, що Демпартія далеко заступила за рамки закону.

Як повідомляв Укрінформ, Демократична партія Молдови спробувала за допомогою конституційного суду зберегти владу, що призвело до політичної кризи. Після передачі влади новій парламентській коаліції Демпартію стали звинувачувати в спробі узурпації державної влади.