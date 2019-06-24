Продовольчу організацію ООН очолив китаєць

Представник Китаю Цюй Дуньюй обраний на посаду генерального директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Про це повідомляється на сайті ФАО.

“Цюй Дуньюй був обраний переважною більшістю голосів, набравши 108 голосів зі 191. Вибори відбулися в рамках 41-ї сесії Конференції ФАО (22-29 червня 2019), вищого керівного органу організації", - йдеться в повідомленні.

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Цюй Дуньюй, який зараз обіймає посаду заступника міністра сільського господарства Китаю, стане дев'ятим генеральним директором організації, заснованої 16 жовтня 1945 року.

Він змінить на цій посаді громадянина Бразилії Жозе Граціану да Сілву на період з 1 серпня 2019 року до 31 липня 2023 року.

Фото: fao.org