Білий дім підтвердив, що Трамп надіслав листа Кім Чен Ину

"Лист був відправлений президентом Трампом, й листування між двома лідерами продовжується", - заявила представниця адміністрації президента США.

Формальний процес переговорів між двома лідерами був поставлений "на паузу" після невдалого саміту у В'єтнамі наприкінці лютого цього року, коли сторони не досягли жодних домовленостей та перервали зустріч завчасно.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа. При цьому було відзначено, що для лідера КНДР лист від глави Білого дому мав "цікавий зміст".

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