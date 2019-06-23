У РФ проходять акції проти фабрикації кримінальних справ і політрепресій

«У Москві на проспекті Академіка Сахарова проходить узгоджений мітинг «Суспільство вимагає справедливості», організований Лібертаріанською партією і Профспілкою журналістів. Спочатку захід заявлявся як мітинг на підтримку журналіста-розслідувача «Медузи» Івана Голунова, однак кримінальне розслідування припинили 11 червня. Тепер організатори стверджують, що це акція проти політичних репресій та фабрикації кримінальних справ, а також за гуманізацію правоохоронної системи», - йдеться в повідомленні.

У мітингу в Пермі взяли участь близько 60 осіб. Учасники читали фрагменти з творів про свободу і правосуддя, журналісти розповідали історії про фальсифікацію справ, які розслідували, розповіла організаторка акції Анастасія Сечіна.



Фото: Анастасія Сечіна pic.twitter.com/K847CZ4HGW — Профспілка журналістів (@PZhurnalist) 23 червня 2019 р.

Як повідомляють організатори заходу, громадянське суспільство домоглося звільнення лише одного невинного, в той час як тисячі активістів досі перебувають в ув'язненні за сфабрикованими справами.

Фото: Дмитро Хорів

Приходьте на проспект Сахарова, тут класно! pic.twitter.com/CArSTtoHy4 — Профспілка журналістів (@PZhurnalist) 23 червня 2019 р.

Акції протесту 23 червня проходять по всій Росії: у Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді та в інших містах. У Петербурзі поліція заявила, що планує «жорстко припиняти» порушення порядку, оскільки в місті 23 червня пройде свято випускників «Червоні вітрила».

Прямо зараз на проспекті Сахарова.

Фото: Антон Карлинер pic.twitter.com/IkMmIfyoLn — Профспілка журналістів (@PZhurnalist) 23 червня 2019 р.

У Новокузнецьку, Ростові-на-Дону і Самарі проходять серії пікетів, в Омську і Казані - масові пікети. У деяких містах, наприклад у Владивостоці та Хабаровську, акції вже закінчилися.

Заходи на підтримку Голунова та інших переслідуваних за антинаркотичними статтями проходили у червні вже двічі. 12 червня відбувся неузгоджений марш, за підсумками якого було затримано не менш як 530 осіб.

16 червня на проспекті Академіка Сахарова пройшов узгоджений мітинг «Закон і справедливість для всіх», організований головним редактором «Московського комсомольця» Павлом Гусєвим, редактором RT Катериною Винокуровою і головою Спілки журналістів Росії Володимиром Соловйовим. За оцінками різних видань, на акцію прийшли від 500 до тисячі осіб; за даними МВС - 1600 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, затримання Голунова викликало широкий громадський резонанс у Росії. Увечері 11 червня його було звільнено з-під домашнього арешту, кримінальне розслідування щодо нього припинили.

36-річного спецкора відділу розслідувань «Медузи» Іван Голунова було затримано у Москві 6 червня і відправлено на два місяці під домашній арешт за підозрою у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У поліції заявили, що у нього знайшли чотири грами метілефедрона і п'ять грамів кокаїну.