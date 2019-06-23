Пекін підтвердив участь Сі Цзіньпіна у саміті G20

"Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає 14-й саміт G20) в Осаці, Японія, що триватиме з 27 по 29 червня, на запрошення прем'єр-міністра Японії Шіндзо Абе", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп повідомив, що мав особисту розмову з Сі Цзіньпіном, і підтвердив, що домовився про розширену зустріч з ним на саміті G-20 в Японії.