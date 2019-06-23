Екопротести у Німеччині: поліція витіснила активістів з вугільного кар'єру

Після тривалих сутичок між екологічними активістами та поліцейськими, німецьким правоохоронцям вдалося витіснити протестувальників за межі вугільного кар'єру Гарцвайлер.

Про це повідомляє DW.

"Загонам поліції вдалося витіснити з вугільного кар'єру Гарцвайлер екологічних активістів, які протестували проти використання бурого вугілля в енергетиці ФРН", - йдеться у повідомленні.

Ззаначається, що водночас представники активістів запевняють, що дехто з протестувальників і досі перебуває в важкодоступних місцях кар'єру Гарцвайлер, розташованого поблизу міста Аахен.

Читайте також: У німецькому Аахені 40 тисяч осіб протестували проти змін клімату

Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зуміли потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Представники мітингарів повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, десятки тисяч учасників вийшли на вулиці німецького міста Аахен у п'ятницю, 21 червня, на підтримку підтримку акції з боротьби зі змінами клімату та за якнайшвидше припинення видобування вугілля. Для участі в акції у місто приїхали громадяни 17 країн, серед яких Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Чехія, Австралія, Індія та Філіппіни.

Місцем проведення демонстрації став саме Аахен, оскільки поруч з ним розташовані вугільні кар'єри Гарцвайлер і Гамбах. Окрім того, за декілька кілометрів від нього розташована бельгійська атомна електростанція "Тіанж".

фото: picture alliance / dpa V.Kusch