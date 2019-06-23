На Полтавщині після аварійної посадки згорів літак Ан-2
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Укрінформ
У Полтавській області ліквідовано загоряння літака Ан-2, який здійснив аварійну посадку.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що об 11:00 загоряння літака підрозділом ДСНС ліквідовано.
Внаслідок даної події отримали незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.
Загиблих немає.
Фото: poltava.to