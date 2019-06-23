На Полтавщині після аварійної посадки згорів літак Ан-2

На Полтавщині після аварійної посадки згорів літак Ан-2

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Укрінформ
У Полтавській області ліквідовано загоряння літака Ан-2, який здійснив аварійну посадку.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак Ан-2 з подальшим загорянням" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об 11:00 загоряння літака підрозділом ДСНС ліквідовано.

Внаслідок даної події отримали незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.

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Загиблих немає.

Фото: poltava.to

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