Президенти США і Мексики можуть зустрітися у вересні

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що може зустрітися з Дональдом Трампом у вересні, щоб обговорити виконання міграційноъ угоди між двома країнами.

Про це інформує Сіньхуа.

Як зазначається, на щоденній пресконференції Обрадор заявив: "Ми хочемо оцінити результати, і ми могли б зробити це спільно. Це буде через три місяці... звичайно, ця зустріч може відбутися".

Мексиканський лідер додав, що його країна розраховує на добрі відносини з адміністрацією США й особисто Трампом і хоче зміцнити дружбу з американським народом.

Своєю чергою Трамп заявив у четвер в інтерв'ю телекомпанії Telemundo, що готовий зустрітися зі своїм мексиканським колегою, але не розкрив жодних подробиць.

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Як повідомляв Укрінформ, влада Мексики зобов'язалися розгорнути Національну гвардію на кордоні зі США, щоб боротися з нелегальною міграцією.

У спільній декларації двох країн, яку 8 червня оприлюднив Держдепартамент, зазначається, що "Мексика зробить безпрецедентні кроки для посилення заходів для стримування незаконної міграції, включаючи розгортання Національної гвардії на всій території країни".

Мігрантів з Мексики, які перетинають кордон у пошуках притулку, будуть спроваджувати назад, де вони чекатимуть розгляду своїх клопотань. Своєю чергою США зобов'язалися прискорити цей процес.