Росія з 8 липня не прийматиме літаки з Грузії

Грузинські авіакомпанії з 8 липня не зможуть виконувати польоти до Росії протягом невизначеного терміну.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на мінтранс РФ.

"У мінтрансі підтвердили, що польоти грузинських авіакомпаній на територію РФ будуть припинені з 8 липня", - йдеться в повідомленні.

Офіційна причина - "необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність". У мінтрансі РФ заявляють, що загальна сума заборгованості грузинської сторони (без урахування пені) становить $792,5 тис. і 592,3 тис. рублів.

Авіаційну владу Грузії, за даними російського міністерства, вже сповістили про умови відновлення польотів, а також про “готовність РФ до проведення консультацій з грузинською стороною”.

Читайте також: Грузинські кафе підняли ціни для туристів із Росії

Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Путін видав указ, що забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з Росії до Грузії з 8 липня.

Продаж квитків уже закрили авіакомпанії "Смарт", "Победа" та інші. Туроператорам рекомендовано утримуватися від реалізації громадянам РФ путівок до Грузії.

У Ростуризмі заявили, що всі російські туроператори підтвердили готовність припинити продажі турів у Грузію, також вони згодні на вимогу повністю повернути туристам гроші.