Росія з 8 липня не прийматиме літаки з Грузії
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на мінтранс РФ.
"У мінтрансі підтвердили, що польоти грузинських авіакомпаній на територію РФ будуть припинені з 8 липня", - йдеться в повідомленні.
Офіційна причина - "необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність". У мінтрансі РФ заявляють, що загальна сума заборгованості грузинської сторони (без урахування пені) становить $792,5 тис. і 592,3 тис. рублів.
Авіаційну владу Грузії, за даними російського міністерства, вже сповістили про умови відновлення польотів, а також про “готовність РФ до проведення консультацій з грузинською стороною”.
Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Путін видав указ, що забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з Росії до Грузії з 8 липня.
Продаж квитків уже закрили авіакомпанії "Смарт", "Победа" та інші. Туроператорам рекомендовано утримуватися від реалізації громадянам РФ путівок до Грузії.
У Ростуризмі заявили, що всі російські туроператори підтвердили готовність припинити продажі турів у Грузію, також вони згодні на вимогу повністю повернути туристам гроші.