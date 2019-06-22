ЗМІ анонсують багатотисячні антиурядові протести у Чехії

Сотні тисяч чехів зберуться в Празі у неділю із закликом до прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша піти у відставку.

Про це повідомляє АР.

Очікується, що на недільному мітингу в Празі сотні тисяч людей закликатимуть мільярдера-популіста (прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша - ред.) до відставки.

Як зазначає видання, в Празі не було нічого подібного після протестів 1989 року, які повалили комуністичний режим у тодішній Чехословаччині.

Близько 400 тисяч чехів підписали петицію з вимогою відставки прем'єр-міністра через підозри в шахрайстві з субсидіями ЄС.

Бабіш відкидає їхні вимоги і каже, що Чехія процвітає: «У Чеській Республіці все добре. Ми кращі в регіоні і в усій Європі. Якщо ви хочете інвестувати, це найкраще місце», - заявив нещодавно прем'єр.

Фото: DPA