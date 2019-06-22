Туроператори РФ готові припинити продаж турів у Грузію

Всі російські туроператори підтвердили готовність припинити продаж турів у Грузію, також вони згодні на вимогу повністю повернути туристам гроші.

Про це заявила керівник Федерального агентства з туризму Зарина Догузова, повідомляє ТАСС.

"Ростуризм рекомендував всім туроператорам утриматися від продажу турів на територію Грузії. Всі туроператори підтвердили готовність припинити продажі таких турів. Найближчим часом відповідна інформація з'явиться або вже з'явилася на сайтах всіх туроператорів, які працюють на грузинському напрямку", - сказала вона.

Як відзначила глава Ростуризму, туроператори будуть зобов'язані повернути гроші за вже придбані тури туристам, які не встигли вилетіти на територію Грузії, в повному обсязі на вимогу.

Загальна кількість туристів, які купили квитки до Грузії на терміни аж до кінця 2019 року, становить близько 3,5 тис. осіб, уточнили ТАСС у відомстві. Раніше Ростуризм повідомляв, що по лінії російських туроператорів у Грузії зараз знаходиться близько 1,5 тис. туристів.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін видав указ, який забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з Росії у Грузію з 8 липня 2019 року.

Читайте також: Путін заборонив російським авіакомпаніям літати до Грузії

Продаж квитків уже закрили авіакомпанії "Смарт", "Победа", Red Drive і This 7. Туроператорам рекомендовано на час дії заборони утримуватися від надання громадянам РФ путівок до Грузії.

Georgian Airwaves поки що продовжує виконувати рейси у Росію в звичайному режимі.

Фото: m.newsru.com