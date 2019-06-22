Маас закликає боронити демократію протестами

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав громадськість обороняти демократію, в тому числі, за допомогою протестного руху.

Про це він написав у колонці для таблоїда Bild.

«Покажімо, що нас більше, ніж правих радикалів, антисемітів та розкольників суспільства…Демократія повинна вміти оборонятися», - закликав Маас.

Він назвав неприпустимим те, що й через 80 років після початку Другої світової війни політики стають жертвами правих терористів через свої політичні переконання. Отже, «Німеччина має проблему з тероризмом», - робить висновок глава МЗС ФРН, закликаючи врешті решт назвати правий тероризм тим, чим він насправді є і жодним чином не толерувати це ганебне явище. За його словами, занадто часто намагалися зробити вигляд, коли ставалася агресія, що йдеться про поодинокі випадки.

Міністр припустив можливість проведення масових акцій на кшталт шкільного «кліматичного» руху FridaysforFuture. Він пропонує «Четверги за демократію».

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Дипломат зробив допис, реагуючи на нещодавнє вбивство, очевидно правоекстремістами, політика Вальтера Любке з Касселя.

За офіційними даними, в ФРН проживають майже 12 тисяч правих екстремістів.