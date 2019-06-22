У Британії виборці відкликали депутата через фейкові рахунки

У Великій Британії виборці округу Брекон і Радноршир, що на сході Вельсу, відкликали депутата парламенту Кріса Девіса, після того як він задекларував неправдиві дані про свої видатки.

Про це повідомляє Wales Online.

“Кріс Девіс був відкликаний як депутат своїми виборцями”, - йдеться у повідомленні.

Депутат від Консервативної партії Девіс визнав, що задекларував два неправдиві рахунки.

В результаті 9 травня цього року в окрузі Брекон і Радноршир була створена петиція про відкликання Девіса, яка набрала понад 10 тисяч підписів, що становить 19% від всіх виборців округу (при 10% необхідних).

Зазначається, що Девіс став першим депутатом із Вельсу, якого відкликають виборці, й третім в історії британського парламенту.