Трампа звинуватили в зґвалтуванні, він усе заперечує

Журналістка та колумністка одного з американських журналів Джин Керрол випустила книгу, у якій зізналася про те, що два десятки років тому зазнала сексуального насильства з боку на той час бізнесмена Дональда Трампа.

Уривок з книги опублікований у п'ятницю на сторінках видання The Cut.

"Дональд Трамп напав на мене в роздягальні (дорогого магазину – ред.) Bergdorf Goodman 23 роки тому. Але він не один у списку жахливих людей у моєму житті", - пише у своїй публікації журналістка.

У докладній розповіді вона поділилася деталями, як це було. За її словами, Трампу на той час було близько 50-ти років, їй – 52. Він звернувся до неї в магазині та попросив допомогти підібрати подарунок для своєї леді. Джин знала на той момент, що він магнат нерухомості.

Спочатку мова йшла про головні убори, зокрема, капелюх. Але потім Трамп запропонував підібрати щось із жіночої білизни й заманив жінку до примірочної, де все і сталося.

Джин розповіла про це двом своїм близьким друзям, також журналістам. Перший вмовляв її повідомити все поліції. "Він згвалтував тебе. Йди до поліції! Я піду з тобою, ми будемо разом", - казав він Джин Керрол.

Інша подруга, ведуча на телебаченні з Нью-Йорку, відмовила її від звернення до правоохоронців. "Нікому не кажи. Забудь! Він має 200 адвокатів. Він поховає тебе", - порадила подруга. Жінка так і не звернулася до правоохоронців.

Видання пише, що через два десятиліття обидві жінки – Джин та її подруга – досі чітко пам'ятають про інцидент та підтвердили деталі журналу.

Тим часом, сам президент Трамп уже відреагував на публікацію. Він заперечив у п'ятницю всі заяви Керрол, наголосивши, що "ніколи не зустрічався з цією людиною" та звинуватив журналістку у спробі таким чином підняти продажі своєї книги.

Це не перше скандальне звинувачення на адресу нинішнього президента у насильстві. Щонайменше, 15 жінок зізналися в тому, що піддалися сексуальному гарассменту з боку Дональда Трампа. Сам же колишній магнат нерухомості хвалився, що жінки дозволяють йому робити це, оскільки він є зіркою. Ця розмова була свого часу записана в автобусі на плівку та фігурувала як доказ під час попередньої президентської кампанії в США.