США ввели ще більше санкцій проти Ірану

США зробили перші кроки на підтримку своєї жорсткої критики Ірану, ввівши нові санкції проти 13-ти фізичних і 12-ти юросіб, пов'язаних з ракетною програмою Тегерана і його посередниками на Близькому Сході.

Про це повідомляє Голос Америки.

Санкції націлені на організації в Китаї і Об'єднаних Арабських Еміратах, які допомагають Тегерану отримувати технології і матеріали, необхідні для просування його програми виробництва балістичних ракет.

Міністерство фінансів США заявило, що санкції були накладені як на окремих осіб, так і на мережі підприємств, що працюють з елітним підрозділом «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції та підтримується ліванським терористичним угрупованням «Хізбалла».

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«Це лише перші кроки у відповідь на провокаційну поведінку Ірану... У Ірану є вибір. Ми будемо конструктивно працювати з Іраном, коли він буде виконувати свої міжнародні зобов'язання, але будемо наполягати на нашій прихильності агресивної протидії дестабілізаційної діяльності Ірану», - заявив високопоставлений представник адміністрації США, назвавши дії країни «неприпустимими та неприйнятними».