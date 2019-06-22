Протестувальники в Тбілісі не збираються розходитися

У Тбілісі перед будівлею парламенту Грузії триває мітинг з вимогою відставки голови МВС Георгія Гахарія.

Про це в суботу, 22 червня, повідомив Інтерфакс.

Наголошується, що кількість учасників мітингу значно скоротилося, при цьому люди продовжують залишати територію. Лідери опозиційних партій, які раніше закликали своїх прихильників прийти до будівлі парламенту, на мітингу присутні не були.

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Поліція спостерігає за подіями з боку

Нагадаємо: протестувальники вимагають виконання трьох основних вимоги до влади, серед яких відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, звільнення затриманих і кримінальне розслідування за фактами незаконного затримання учасників акції, початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів в країні.