Уряд Італії отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, що підготувало ґрунт для ухвалення законопроєкту, спрямованого на стимулювання економічного зростання шляхом податкових пільг та інвестиційних стимулів.

Про це повідомляє агенція ANSA.

“Палата депутатів засвідчила свою довіру урядовому законопроєкту про стимулювання економічного зростання 288 голосами за, 181-м голосом проти, троє парламентаріїв утрималися”, - йдеться у повідомленні.

Палата депутатів внесла законопроєкт до порядку денного, та згодом проведе остаточне голосування. Після затвердження Палатою депутатів законопроєкт перейде до Сенату. Проєкт повинен бути перетворений у закон до кінця місяця.

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Як повідомлялося, цієї п’ятниці заступник прем’єр-міністра та голова Міністерства внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пригрозив покинути уряд, якщо не зможе здійснити зниження податків у країні хоча б на 10 мільярдів євро.