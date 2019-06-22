Туск заявив, що ЄС не переглядатиме угоду про Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про вихід Великої Британії із ЄС.

Про це повідомляє Mirror.

«Ми чекаємо на співпрацю з наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Ми хочемо уникнути невпорядкованого Brexit і мати якомога ближчі відносини з Великою Британією. Ми відкриті до переговорів щодо політичної декларації про майбутні відносини, але угода про вихід не відкрита для перегляду», — заявив політик.

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За словами Туска, Велика Британія просто втрачає час й шестимісячну відстрочку Brexit, яка закінчується 31 жовтня.

«Боюся, що Велика Британія даремно витрачає час. Я незадоволений цим, але я повинен прийняти політичну реальність», — сказав Туск.

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Нагадаємо: прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом і з посади глави уряду. Мей вже офіційно покинула посаду голови Консервативної партії Великої Британії. Відставка Мей напряму пов'язана із процесом виходу Британії з Європейського Союзу.