Трамп визначився з номінантом на посаду міністра оборони – ЗМІ

Глава Білого дому має намір висунути на затвердження Сенатом США кандидатуру Марка Еспера на посаді глави Пентагону.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на два джерела в Білому домі.

"Очікується, що президент Дональд Трамп номінує міністра Сухопутних сил Марка Еспера як наступного міністра оборони", - повідомили чиновники в адміністрації.

Раніше цього тижня було оголошено, що Еспер призначається тимчасово виконувач обов'язків керівника оборонного відомства США після того, як Патрік Шенаген вийшов із процесу затвердження на цій посаді у зв'язку із сімейними обставинами.

Шенаген номінально приступив до виконання обов'язків міністра оборони США 1 січня цього року, після того, як президент прийняв відставку генерала Джеймса Меттіса. У травні Трамп офіційно номінував Шенагена на посаду глави Пентагону, для чого було необхідно пройти слухання в Сенаті та затвердження загальним голосуванням. До цього Шенаген служив заступником міністра оборони США.