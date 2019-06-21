Голова чеченського «Меморіалу» Оюб Тітієв вийшов на свободу
Про це повідомляє Новая газета.
«Голова чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітієв вийшов на свободу умовно-достроково з колонії-поселення в Аргуні», - йдеться в повідомленні.
Керівника чеченського "Меморіалу" затримали 9 січня 2018 року. В його автомобілі виявили 180 грамів марихуани.
Влітку 2018 року розпочався судовий процес у справі про зберігання наркотиків. Адвокати Тітієва стверджували, що у свідченнях поліцейських безліч нестиковок. Сам правозахисник висунуті обвинувачення заперечує, заявляючи, що наркотики йому підкинули. На його думку, справу порушили за вказівкою чеченської влади, щоб перешкодити роботі "Меморіалу" в регіоні.
Шалінський міський суд Чечні 18 березня засудив Тітієва до 4 років позбавлення волі в колонії-поселенні.