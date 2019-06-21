Голова чеченського «Меморіалу» Оюб Тітієв вийшов на свободу

Голова чеченського «Меморіалу» Оюб Тітієв вийшов на свободу

Укрінформ
Голова грозненського відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюб Тітієв, засуджений за зберігання наркотиків, вийшов на свободу умовно-достроково.

Про це повідомляє Новая газета.

«Голова чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітієв вийшов на свободу умовно-достроково з колонії-поселення в Аргуні», - йдеться в повідомленні.

Керівника чеченського "Меморіалу" затримали 9 січня 2018 року. В його автомобілі виявили 180 грамів марихуани.

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Влітку 2018 року розпочався судовий процес у справі про зберігання наркотиків. Адвокати Тітієва стверджували, що у свідченнях поліцейських безліч нестиковок. Сам правозахисник висунуті обвинувачення заперечує, заявляючи, що наркотики йому підкинули. На його думку, справу порушили за вказівкою чеченської влади, щоб перешкодити роботі "Меморіалу" в регіоні.

Шалінський міський суд Чечні 18 березня засудив Тітієва до 4 років позбавлення волі в колонії-поселенні.

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