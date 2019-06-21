Голова чеченського «Меморіалу» Оюб Тітієв вийшов на свободу

Голова грозненського відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюб Тітієв, засуджений за зберігання наркотиків, вийшов на свободу умовно-достроково.

Про це повідомляє Новая газета.

«Голова чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітієв вийшов на свободу умовно-достроково з колонії-поселення в Аргуні», - йдеться в повідомленні.

Керівника чеченського "Меморіалу" затримали 9 січня 2018 року. В його автомобілі виявили 180 грамів марихуани.

Влітку 2018 року розпочався судовий процес у справі про зберігання наркотиків. Адвокати Тітієва стверджували, що у свідченнях поліцейських безліч нестиковок. Сам правозахисник висунуті обвинувачення заперечує, заявляючи, що наркотики йому підкинули. На його думку, справу порушили за вказівкою чеченської влади, щоб перешкодити роботі "Меморіалу" в регіоні.

Шалінський міський суд Чечні 18 березня засудив Тітієва до 4 років позбавлення волі в колонії-поселенні.