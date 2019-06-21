У Британії відсторонили міністра, який схопив за шию активістку Грінпіс

Міністр Великої Британії у справах Азії та Тихоокеанського регіону Марк Філд тимчасово відсторонений від посади після інциденту, під час якого він схопив за шию активістку "Грінпіс".

Про це повідомляє BBC.

“Повноваження Марка Філда як чиновника міністерства закордонних справ призупинили після інциденту з активісткою «Грінпіс» на офіційному заході”, - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 21 червня, коли демонстранти перервали виступ канцлера британського казначейства Філіпа Геммонда. Кілька членів міжнародної неурядової екологічної організації Грінпіс намагалися провести акції з метою привернення уваги британських політиків до проблеми зміни клімату. Якоїсь миті міністр Філд встав та притиснув одну з активісток до стіни, а потім, схопивши її за шию, виштовхав із зали.

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Політик уже вибачився за свою поведінку перед активісткою Джанет Баркер. За його словами, він побоювався, що жінка могла бути озброєна.

Сама Бейкер заявила, що не має наміру скаржитися на його дії в поліцію.

Проте цілий ряд британських високопосадовців закликала Філда подати у відставку.