На фабриці в Індонезії сталася пожежа, щонайменше 30 загиблих

Унаслідок пожежі на фабриці з виробництва сірників в Індонезії загинуло щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє AFP із посиланням на голову Управління з боротьби зі стихійним лихом Північної Суматри Ріаділа Любіса.

“Щонайменше 30 людей, включаючи кілька дітей, загинули в результаті пожежі в будівлі, що використовується як фабрика з виробництва сірників в Індонезії у п'ятницю”, - йдеться у повідомленні.

За словами Любіса, нині невідомо, що саме стало причиною пожежі.

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Як повідомив один з місцевих мешканців, “тіла настільки сильно обгоріли, що їх дуже важко ідентифікувати”.

Зазначається, що у 2017 році 46 людей загинуло й десятки постраждали в результаті пожежі на фабриці з виробництва феєрверків поблизу Джакарти.