Саміт Євросоюзу висловив бажання уникнути невпорядкованого Brexit

Лідери європейських країн під час так званого євросаміту у Брюсселі висловили бажання уникнути невпорядкованого Brexit, і водночас підтвердили, що угода про вихід Британії з ЄС не є відкритою для подальших переговорів.

Про це під час прес-конференції за підсумками другого дня зустрічі глав держав та урядів ЄС у Брюсселі заявив президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідери … ЄС-27 коротко повернулися до питання Brexit. Ми погодили спільну позицію. Ми сподіваємось працювати разом з наступним прем’єр-міністром (Великої Британії). Ми хотіли б уникнути невпорядкованого Brexit та встановити у майбутньому якомога тісніші відносини з Великою Британією. Ми відкриті до переговорів, коли йдеться про декларацію щодо майбутніх відносин між Великобританією і ЄС, якщо позиція Великої Британії набуде розвитку. Але Угода про вихід не є відкритою для повторних переговорів», - зазначив Туск.

Він наголосив на тому, що лідери ЄС отримали інформацію щодо стану справ з планування реакції ЄС на Brexit за сценарієм «no-deal» - без угоди.