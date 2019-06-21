Міятович закликає владу Грузії розслідувати сутички біля парламенту

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала грузинську владу провести оперативне розслідування сутичок біля парламенту.

Про це вона написала у Facebook.

"Я з глибоким занепокоєнням стежила за запеклим протистоянням між грузинською поліцією і демонстрантами в Тбілісі вчора ввечері у зв'язку з проведенням у грузинському парламенті сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я", - написала вона.

Комісар Ради Європи закликала всі сторони до стриманості і мирного діалогу, а також побажала швидкого одужання потерпілим.

"Я закликаю всі сторони проявляти стриманість і вирішувати будь-які суперечки шляхом мирного діалогу. Я настійно закликаю грузинську владу провести оперативне та ефективне розслідування цих подій, з тим щоб забезпечити відповідальність за насильство, і дати чіткі вказівки поліції, щоб операції з підтримання громадського порядку проводилися з належною повагою до прав людини", - заявила Міятович.

Як повідомляв Укрінформ 20 червня до будинку парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, яка приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, яке проходило в стінах парламенту.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будинок парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.