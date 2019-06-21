Авіакомпанії KLM та Qantas припинили польоти над водами Ірану

Літаки нідерландської авіакомпанії KLM та австралійської Qantas уникатимуть польотів над Ормузькою протокою після того, як іранська ракета збила безпілотник США.

Зокрема, про це пише AFP у Twitter з посиланням на заяву нідерландської авіакомпанії.

"KLM припиняє польоти над Ормузькою протокою після збиття безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що перенаправить свої літаки подалі від Ормузької протоки та Оманської затоки, інформує Al-Arabiya.

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Раніше повідомлялося, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським літакам користуватися повітряним простором над контрольованими Іраном Оманською і Перською затоками.

Заборона пов'язана з "військовою активністю, що посилилась, і політичною напруженістю". Через це комерційні рейси перебувають у зоні ризику, вважають в управлінні.

Як повідомлялося, американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою.