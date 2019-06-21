Вперше в історії Узбекистану Сенат очолила жінка
Про це передає Газета.uz.
"Колишнього віцепрем'єра і голову Комітету жінок Танзілу Нарбаєву обрано головою Сенату Узбекистану", - йдеться в повідомленні.
За її кандидатуру проголосував 81 сенатор, 2 утрималося, голосів «проти» не було. Таким чином, вперше в історії Узбекистану Сенат очолила жінка.
Зазначається, що Танзіла Нарбаєва - випускниця Ташкентського держуніверситету (1981) і кандидат педагогічних наук.
До цього працювала заступником прем'єр-міністра - головою Комітету жінок Узбекистану, обійнявши цю посаду в грудні 2016 року, і була переобрана в грудні 2018 року.
Раніше - у 2010-2016 роках - вона була головою Ради федерації профспілок Узбекистану.
Глава держави Шавкат Мірзійоєв зазначив, що призначення Нарбаєвої не було спонтанним. За його словами, він готувався до цього більше року.