Сальвіні погрожує покинути італійський уряд
Про це повідомляє Corriere della Sera із посиланням на заяву Сальвіні.
«Я повернувся зі своєї поїздки в США з твердою вірою: Італія потребує сміливої податкової реформи. Це мій обов'язок довести це до завершення. Якщо вони не дадуть мені цього зробити, я збираюся попрощатися і піти. Проблема в тому, що немає серйозних скорочень податків, які могли б коштувати менше 10 мільярдів євро», - зазначив Сальвіні.
Як відомо, високий державний борг (133% ВВП), тривала слабка динаміка продуктивності Італії, а також високий рівень видатків на пенсійну реформу та мінімальний дохід для громадян стали ключовими для фінансових проблем Італії з Єврокомісією, які можуть обернутися для Риму санкціями.
Слід нагадати, що Маттео Сальвіні на своїй посаді відзначився жорсткою антиімміграційною політикою. Сам він є політиком правих і євроскептичних поглядів.