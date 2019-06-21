Сальвіні погрожує покинути італійський уряд

Цієї п’ятниці заступник прем’єр-міністра та глава МВС Італії пригрозив покинути уряд, якщо не зможе здійснити зниження податків у країні хоча б на 10 мільярдів євро.

Про це повідомляє Corriere della Sera із посиланням на заяву Сальвіні.

«Я повернувся зі своєї поїздки в США з твердою вірою: Італія потребує сміливої ​​податкової реформи. Це мій обов'язок довести це до завершення. Якщо вони не дадуть мені цього зробити, я збираюся попрощатися і піти. Проблема в тому, що немає серйозних скорочень податків, які могли б коштувати менше 10 мільярдів євро», - зазначив Сальвіні.

Як відомо, високий державний борг (133% ВВП), тривала слабка динаміка продуктивності Італії, а також високий рівень видатків на пенсійну реформу та мінімальний дохід для громадян стали ключовими для фінансових проблем Італії з Єврокомісією, які можуть обернутися для Риму санкціями.

Слід нагадати, що Маттео Сальвіні на своїй посаді відзначився жорсткою антиімміграційною політикою. Сам він є політиком правих і євроскептичних поглядів.