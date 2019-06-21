Грінпіс звинуватив британського урядовця в насильстві

Міжнародна природоохоронна організація Грінпіс висунула звинувачення в нападі до британського міністра в справах Азії і Тихоокеанського регіону Марка Філда.

Про це повідомляє BBC.

«Грінпіс звинуватив міністра Великої Британії в справах Азії і Тихоокеанського регіону Марка Філда в нападі після того, як він виштовхав активістку цієї організації під час офіційного заходу в Лондоні», - йдеться в повідомленні.

Через це уже розгорівся скандал в британській консервативній партії, членом якої є Філд.

Як відомо, у п’ятницю, 21 червня, під час виступу канцлера британського казначейства Філіпа Хеммонда кілька членів міжнародної неурядової екологічної організації Грінпіс намагалися провести акції з метою привернення уваги британських політиків до проблеми зміни клімату. Якоїсь миті британський міністр у справах Азії і Тихоокеанського регіону Марк Філд встав і притиснув одну з активісток до стіни, а потім, схопивши за шию, виштовхав із зали, де відбувався офіційний захід. Ціла низка британських високопосадовців закликала Філда подати у відставку.

Фото: bbc.com