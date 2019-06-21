Електричну мережу країн Балтії синхронізують з ЄС до 2025 року

Відбулось підписання Політичної дорожньої карти щодо синхронізації електричної мережі Балтійських держав з Континентальною Європейською мережею через територію Польщі, яка відбулася у четвер у приміщенні Єврокомісії.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Європейської комісії.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович були присутніми під час церемонії. У заході також взяли участь Президент Литви Даля Грибаускайте, прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий, прем’єр-міністр Латвії Кришьяніс Каріньш.

«Синхронізація Балтійських держав з мережею Центральної Європи є головним та одним з найбільш показових проектів в рамках Енергетичного Союзу, конкретний прояв європейської солідарності в питаннях енергетичної безпеки. Дорожня карта, яка була ухвалена, визначає цільову дату – 2025 рік, - для повної синхронізації», - йдеться у повідомленні.

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Єврокомісія нагадала, що 19 березня 2019 року в рамках Інструменту взаємопоєднання Європи було підписано грантову угоду, яка передбачає виділення 323 мільйонів євро для фінансування першої фази процесу синхронізації, що покриває 75 відсотків необхідних для цього загальних витрат.