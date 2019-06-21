Мер Риги пішов у відставку після трьох тижнів роботи

Рекордно мала кількість часу прослужив на посаді новообраний мер столиці Латвії Дайніс Турлайс.

Мер протримався на посаді три тижні, після чого йому оголосили недовіру і відправили у відставку, повідомляє "Дзеркало тижня".

Причиною послужила його зайва симпатія до Росії. Депутати обурилися, що новий мер дав інтерв'ю рупору кремлівської пропаганди агентству і радіо Sputnik - цього не дозволяв собі навіть колишній, відкрито проросійський мер Ніл Ушаков. Крім того, Турлайс зібрався "в гості" до мера Москви. Ці аргументи виявилися достатніми для того, щоб проти градоначальника проголосували всі опозиційні фракції сейму - їм вистачило голосів для вотуму недовіри.

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Тепер, якщо упродовж двох місяців не буде обраний новий мер, сейм розпустить Ризьку думу.

Уже колишнього мера Риги Дайніса Турлайса вважають ставлеником колишнього мера Ніла Ушакова, підозрюваного в корупції. За версією слідства, підприємства з Чехії та Польщі дали хабар у розмірі 800 тисяч євро за постачання в столицю Латвії майже 200 автобусів і тролейбусів.

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Латвійський президент Раймондс Вейоніс закликав мера Риги Ніла Ушакова піти у відставку, вважаючи, що за корупційний скандал відповідає керівник конкретної установи або самоврядування.