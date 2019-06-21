Сенат США заборонив адміністрації Трампа продавати зброю Саудівській Аравії

Верхня палата Конгресу США в четвер проголосувала за блокування угоди президента Трампа щодо продажу зброї Саудівській Аравії, створивши таким чином умови для нового протистояння між Капітолієм і Білим домом.

Проти позиції президента висловилися, в тому числі семеро сенаторів від Республіканської партії, повідомило видання The Hill.

"Сенат проголосував за рішення з результатом 53 "за" й 45 "проти", заблокувавши дві угоди з продажу зброї",- зазначається в повідомленні.

Крім того, сенатори прийняли подібні рішення стосовно ще 20-ти подібних угод, проголосувавши у співвідношенні 51 проти 45. Отже, загалом, законодавці заблокували 22 контракти, які оцінювались у понад $8 млрд. Вони передбачали продаж зброї Саудівській Аравії, а також Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії.

За процедурою, за 30 днів до того, як зброя має бути продана іноземним державам, уряд США повинен поінформувати про це американський Конгрес. Натомість, минулого місяця у Трампа заявили, що можуть обійтися без цієї процедури з метою захисту національних інтересів США на тлі іранської загрози.

Це викликало обурення з боку членів Конгресу й призвело до ініціювання резолюцій.

Водночас, в Сенаті підкреслили, що не намагаються заблокувати продажі зброї взагалі, але фактично не дозволяють нинішній та майбутнім адміністраціям ігнорувати Конгрес.