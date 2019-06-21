Сенат США заборонив адміністрації Трампа продавати зброю Саудівській Аравії

Сенат США заборонив адміністрації Трампа продавати зброю Саудівській Аравії

Укрінформ
Верхня палата Конгресу США в четвер проголосувала за блокування угоди президента Трампа щодо продажу зброї Саудівській Аравії, створивши таким чином умови для нового протистояння між Капітолієм і Білим домом.

Проти позиції президента висловилися, в тому числі семеро сенаторів від Республіканської партії, повідомило видання The Hill.

"Сенат проголосував за рішення з результатом 53 "за" й 45 "проти", заблокувавши дві угоди з продажу зброї",- зазначається в повідомленні. 

Крім того, сенатори прийняли подібні рішення стосовно ще 20-ти подібних угод, проголосувавши у співвідношенні 51 проти 45. Отже, загалом, законодавці заблокували 22 контракти, які оцінювались у понад $8 млрд. Вони передбачали продаж зброї Саудівській Аравії, а також Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії.

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За процедурою, за 30 днів до того, як зброя має бути продана іноземним державам, уряд США повинен поінформувати про це американський Конгрес. Натомість, минулого місяця у Трампа заявили, що можуть обійтися без цієї процедури з метою захисту національних інтересів США на тлі іранської загрози.

Це викликало обурення з боку членів Конгресу й призвело до ініціювання резолюцій.

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Водночас, в Сенаті підкреслили, що не намагаються заблокувати продажі зброї взагалі, але фактично не дозволяють нинішній та майбутнім адміністраціям ігнорувати Конгрес.

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