Канада ратифікувала протокол про членство Північної Македонії в НАТО

У четвер, 20 червня, Канада ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до НАТО, ставши 18-ю країною, яка вже це зробила.

Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці МЗС Канади у Twitter.

«Канада з радістю ратифікувала приєднання Північної Македонії до НАТО. Відзначаючи 70-річчя НАТО, ми з нетерпінням чекаємо нагоди привітати вас у якості 30-го члена Альянсу в найближчому майбутньому», - йдеться в повідомленні.

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Слід зазначити, що в США процес ратифікації цього протоколу ще триває і його завершення очікується до кінця літа. Впродовж цього місяця протокол схвалили ФРН та Естонія.

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Як відомо, протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО був підписаний країнами-членами Альянсу 6 лютого 2019 року, після того, як Скоп’є вирішило тривалу суперечку з Афінами щодо перейменування. Раніше ж процес інтеграції Північної Македонії до ЄС та НАТО постійно блокувався Грецією.