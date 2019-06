Канада ратифікувала протокол про членство Північної Македонії в НАТО

Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці МЗС Канади у Twitter.

«Канада з радістю ратифікувала приєднання Північної Македонії до НАТО. Відзначаючи 70-річчя НАТО, ми з нетерпінням чекаємо нагоди привітати вас у якості 30-го члена Альянсу в найближчому майбутньому», - йдеться в повідомленні.

Canada is pleased to ratify #NorthMacedonia accession to @NATO. As we celebrate 70 years of #NATO, we look forward to welcoming as the Alliance’s 30th member in the near future. #WeAreNATO #Multilateralism #MultilateralismMatters pic.twitter.com/kio5n2ed2x