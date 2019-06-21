Канада ратифікувала протокол про членство Північної Македонії в НАТО
Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці МЗС Канади у Twitter.
«Канада з радістю ратифікувала приєднання Північної Македонії до НАТО. Відзначаючи 70-річчя НАТО, ми з нетерпінням чекаємо нагоди привітати вас у якості 30-го члена Альянсу в найближчому майбутньому», - йдеться в повідомленні.
Canada is pleased to ratify #NorthMacedonia accession to @NATO. As we celebrate 70 years of #NATO, we look forward to welcoming as the Alliance’s 30th member in the near future. #WeAreNATO #Multilateralism #MultilateralismMatters pic.twitter.com/kio5n2ed2x— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 19 червня 2019 р.
Слід зазначити, що в США процес ратифікації цього протоколу ще триває і його завершення очікується до кінця літа. Впродовж цього місяця протокол схвалили ФРН та Естонія.
Як відомо, протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО був підписаний країнами-членами Альянсу 6 лютого 2019 року, після того, як Скоп’є вирішило тривалу суперечку з Афінами щодо перейменування. Раніше ж процес інтеграції Північної Македонії до ЄС та НАТО постійно блокувався Грецією.