Комісія щодо іранської ядерної «справи» зустрінеться у Відні наприкінці червня

Спільна міжнародна комісія з виконання так званого Спільного всеосяжного плану дій, який передбачає контроль за ядерною програмою Ірану, зустрінеться у Відні 28 червня поточного року.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

Європейську делегацію під час зустрічі очолить Високий представник ЄС Федеріка Могеріні. Комісія відбудеться у форматі «E3+2» - до її участі залучені Євросоюз, представники Франції, Німеччини, Великобританії, Китаю та Росії, а також Ірану.

«Зустріч буде скликана з наміром забезпечити продовження імплементації СВПД (англійська абревіатура – JCPOA) у всіх його аспектах, а також обговорити виклики, які виникли після виходу та поновлення санкцій з боку Сполучених Штатів проти Ірану, а також після нещодавнього оголошення з боку Ірану стосовно виконання власних ядерних зобов’язань», - йдеться у документі.

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Як вже повідомляв Укрінформ, у травні поточного року Іран заявив про зменшення власних зобов’язань за СВПД, після чого міністри закордонних справ трьох залучених європейських країн та Високий представник ЄС закликали Іран до збереження цього Плану дій, який залишається ключовим фактором глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження, що відповідає інтересам усіх.