Трамп скликає лідерів Конгресу через ескалацію з боку Ірану

"Іран зробив дуже велику помилку!"- написав американський лідер на офіційній Тwitter-сторінці, коментуючи повідомлення про збитий американський безпілотник над Ормузькою затокою.

Через кілька годин після цього стало відомо, що адміністрація Трампа запросила лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення розвитку подій в Ірані.

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"Запрошення лідерів від обох партій відбувається на тлі ескалації напруженості внаслідок того, що Іран збив американський військово-морський розвідувальний дрон в районі Ормузької протоки", - зауважило американське центральне видання The Washington Post.

Як повідомляв Укрінформ, американський військовий безпілотник MQ-4C Triton був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою. Спочатку про це заявили іранські військові Корпусу стражів ісламської революції, пізніше інформацію підтвердило Міністерство оборони США.