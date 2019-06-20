Лідери ЄС зібралися на саміт у Брюсселі

«Європейська рада обговорить останні події та ситуацію на сході України та в Азовському морі. Це буде також можливість вшанувати 5-ту річницю з моменту збиття рейсу МН-17, яке забрало 298 життів. Як очікується, лідери закличуть Росію звільнити захоплених українських моряків та забезпечити вільне судноплавство Керченською протокою», - йдеться у документі.

Також передбачається, що лідери ЄС висловлять позицію щодо рішення Росії видавати російські паспорти громадянам України на окупованих територіях Донбасу, що прямо суперечить Мінським домовленостям.

«Канцлер Меркель та президент Макрон поінформують лідерів щодо загального процесу імплементації Мінських угод та переговорів у “нормандському форматі”. Це буде нагода для лідерів продовжити економічні санкції проти Росії», - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, санкції проти РФ були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року через анексію Криму й війну на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені. За процедурою, Рада ЄС щопівроку має формально переглядати своє рішення про продовження санкцій.

12 червня цього року посли країн-членів Євросоюзу погодили рішення про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.