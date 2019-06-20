Бізнесмен з України судиться в США через шахрайство з квитками на інавгурацію Трампа
Про це пише американське центральне видання The New York Times.
"Українсько-російський забудовник, який хотів потрапити на інавгурацію президента Трампа, подав у вівторок до суду, заявивши, що заплатив $200 тис. за те, що він вважав VIP-квитками на подію", - йдеться у публікації.
Як пише видання, у позові до суду Центрального округу Каліфорнії Фукс заявив, що заплатив гроші фірмі, якою керував Юрій Ванетик, відомий фундрайзер Республіканської партії.
"Однак, як сказано у справі, пан Ванетик не зміг надати обіцяні квитки, і зрештою Фукс спостерігав за інавгурацією з бару готелю у Вашингтоні", - зазначає видання.
Водночас, пише газета, в США діє закон, який забороняє іноземним громадянам купувати квитки у виборчих комітетів, оскільки це розцінюється як внесок у виборчий фонд кандидата або партії. Такі обмеження мають на меті уникнути зовнішнього впливу на американську політику чи уряд, однак іноземці мають можливість брати участь в інавгурації як гості американських донорів.