Бізнесмен з України судиться в США через шахрайство з квитками на інавгурацію Трампа

Український бізнесмен Павло Фукс, чий бізнес нерухомості також пов'язаний з Росією, подав до суду в Каліфорнії через те, що не потрапив на інавгурацію Дональда Трампа, хоча сплатив за це 200 тисяч доларів.

Про це пише американське центральне видання The New York Times.

"Українсько-російський забудовник, який хотів потрапити на інавгурацію президента Трампа, подав у вівторок до суду, заявивши, що заплатив $200 тис. за те, що він вважав VIP-квитками на подію", - йдеться у публікації.

Як пише видання, у позові до суду Центрального округу Каліфорнії Фукс заявив, що заплатив гроші фірмі, якою керував Юрій Ванетик, відомий фундрайзер Республіканської партії.

"Однак, як сказано у справі, пан Ванетик не зміг надати обіцяні квитки, і зрештою Фукс спостерігав за інавгурацією з бару готелю у Вашингтоні", - зазначає видання.

Водночас, пише газета, в США діє закон, який забороняє іноземним громадянам купувати квитки у виборчих комітетів, оскільки це розцінюється як внесок у виборчий фонд кандидата або партії. Такі обмеження мають на меті уникнути зовнішнього впливу на американську політику чи уряд, однак іноземці мають можливість брати участь в інавгурації як гості американських донорів.