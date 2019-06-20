Євросоюз обіцяє й надалі докладати зусиль для захисту біженців

Євросоюз продовжуватиме гуманітарні зусилля, спрямовані на захист біженців як у Європі, так і за її межами.

Про це заявив речник Єврокомісії Маргаритіс Шинас на брифінгу напередодні Всесвітнього дня біженців, який, за рішенням Ради безпеки ООН, щорічно відзначається 20 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цей момент майже 71 мільйон людей по усьому світу вимушено опинився у становищі переміщених осіб. Ми підтверджуємо наші рішучі та довгострокові гуманітарні зобов’язання із захисту прав найбільш уразливих верств. Біженці продовжують втрачати життя у пошуках більш безпечних місць, тож ми будемо продовжувати наголошувати на необхідності дотримання прав людини стосовно біженців як у Європі, так і за її межами. Ми маємо намір надалі працювати з країнами-партнерами та міжнародними організаціями для встановлення більш безпечних та легальних шляхів для тих, хто потребує захисту», - наголосив речник Єврокомісії.

Ця заява пролунала в день проведення у Брюсселі Європейських днів розвитку за участю делегацій з країн світу, що розвиваються, зокрема з Африки, Карибського басейну, Тихоокеанського регіону та Азії. Головним гаслом заходу обрано «Вирішення проблеми нерівності: створимо світ, де ніхто не буде покинутим».