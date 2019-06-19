В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі

Спецдоповідачка ООН з розслідування позасудових страт Агнес Калламар заявила про наявність доказів причетності принца-спадкоємця Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопосадовців країни до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це вона заявила у середу, презентуючи звіт, повідомляє DW.

“Як мінімум, принц потурав такій поведінці й дозволяв повторення та поширення цих злочинів", - зазначила у звіті Калламар.

За її словами, без відома принца не могли знищити докази вбивства Хашоггі.

Спецдоповідачка також висунула пропозицію, щоб підозрюваних у вбивстві судили поза межами Саудівської Аравії чи Туреччини. Вона закликала Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша організувати "подальше кримінальне розслідування" щодо злочинців і створити механізм для трибуналу.

У звіті наголошується, що ані Саудівська Аравія, ані Туреччина не дотримувалися міжнародних стандартів під час розслідування вбивства журналіста.

Калламар представить повну версію свого майже стосторінкового звіту на засіданні Ради ООН з прав людини, яке розпочнеться наступного тижня в Женеві.

Мністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни підтримує рекомендації звіту ООН щодо вбивства Хашоггі.

Як повідомлялося, 59-річний оглядач видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Хашоггі убили в консульстві. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними в убивстві журналіста.

Фото: АА