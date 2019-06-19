У Мін’юсті прокоментували оприлюднення Нідерландами причетних до збиття МН17

Нідерланди звернулися до України з проханням направити запит про передачу провадження щодо 4 осіб, яким оголошено підозру у збитті літака Boeing-777 рейсу МН17.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

“Відповідно до ст. 6 Угоди з Нідерландами про про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, Нідерланди звернулися з проханням до України направити запит про передачу провадження щодо 4 осіб, яким оголошено підозру. Це перший крок необхідний для судового процесу над злочинцями, які збили "боїнг", у Нідерландах”, - написав Петухов.

Він нагадав, що зазначену угоду підписано в Талліні у липні 2017 року. "Тепер вона починає діяти і призведе до засудження тих, хто вчинив цей жахливий злочин”, - зауважив заступник міністра.

Петухов також опублікував на своїй сторінці скріни направленого звернення.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.