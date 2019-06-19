Польща може подати до суду на Росію через брудну нафту

Польща може подати до суду на Росію через брудну нафту

Укрінформ
Польща може подати до міжнародного арбітражного суду на Росію, якщо Москва відмовлятиметься компенсувати Варшаві поставки брудної нафти.

Про це заявив у середу уповноважений уряду Польщі із стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Цю кризу розв’язано успішно. Однак триватимуть переговори, і вони вже ведуться, про відшкодування. На технічному рівні проблему вирішено, але не на торговельному рівні, і рівень відшкодувань її ще не вирішено. Є два варіанти: або це буде полюбовне рішення, яке влаштує обидві сторони, або усе завершиться в арбітражному суді”, - заявив Наїмський.

За його словами, очищення транспортної системи Польщі від брудної російської нафти триватиме 5-6 місяців.

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Як інформувалося, 19 квітня концерн “Белнафтохім” заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що надходить нафтопроводом "Дружба". Російська "Транснафта" визнала відхилення якості, а міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер". 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

Наприкінці травня глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща відновить постачання нафти, якщо російська сторона погодиться відшкодувати збитки за прокачування забрудненої сировини.

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