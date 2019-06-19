Польща може подати до суду на Росію через брудну нафту

Польща може подати до міжнародного арбітражного суду на Росію, якщо Москва відмовлятиметься компенсувати Варшаві поставки брудної нафти.

Про це заявив у середу уповноважений уряду Польщі із стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Цю кризу розв’язано успішно. Однак триватимуть переговори, і вони вже ведуться, про відшкодування. На технічному рівні проблему вирішено, але не на торговельному рівні, і рівень відшкодувань її ще не вирішено. Є два варіанти: або це буде полюбовне рішення, яке влаштує обидві сторони, або усе завершиться в арбітражному суді”, - заявив Наїмський.

За його словами, очищення транспортної системи Польщі від брудної російської нафти триватиме 5-6 місяців.

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Як інформувалося, 19 квітня концерн “Белнафтохім” заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що надходить нафтопроводом "Дружба". Російська "Транснафта" визнала відхилення якості, а міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер". 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

Наприкінці травня глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща відновить постачання нафти, якщо російська сторона погодиться відшкодувати збитки за прокачування забрудненої сировини.