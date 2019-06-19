В Іраку завдали ракетних ударів по кварталу світових нафтокомпаній
Укрінформ
В Іраку прогриміли вибух в районі штаб-квартир великих світових нафтокомпаній, є постраждалі.
Про це повідомляє Al Jazeera .
«Ракета потрапила по території штаб-квартир кількох світових нафтових компаній, в тому числі американського гіганта ExxonMobil, в південному іракському місті Басра рано в середу, поранивши двох іракських робітників», - йдеться в повідомленні.
Крім ExxonMobil, тут знаходяться штаби таких компаній як Royal Dutch Shell PLC і Eni SpA.
У Exxon негайно евакуювали близько 20 іноземних співробітників.
Згідно з даними інших закордонних ЗМІ в результаті обстрілу постраждало троє людей.
У Міністерстві нафтової промисловості країни заявили, що атака не вплинуло на видобуток нафти в цьому районі.