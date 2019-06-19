Колишнього президента УЄФА Платіні допитали і відпустили
Укрінформ
Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні прокуратура відпустила після допиту.
Про це повідомляє AFP.
#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1— AFP news agency (@AFP) 19 червня 2019 р.
Зазначається, що допит тривав кілька годин.
Платіні затримали 18 червня у справі про корупцію при виборі країни-господині чемпіонату світу 2022 року, який пройде в Катарі.
Платіні обіймав посаду президента УЄФА з 2007 по 2015 роки. У 2015 році його усунули від футбольної діяльності на 8 років.