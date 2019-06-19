Колишнього президента УЄФА Платіні допитали і відпустили

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні прокуратура відпустила після допиту.

Про це повідомляє AFP.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1 — AFP news agency (@AFP) 19 червня 2019 р.

Зазначається, що допит тривав кілька годин.

Платіні затримали 18 червня у справі про корупцію при виборі країни-господині чемпіонату світу 2022 року, який пройде в Катарі.

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Платіні обіймав посаду президента УЄФА з 2007 по 2015 роки. У 2015 році його усунули від футбольної діяльності на 8 років.