Трамп домовився про "розширену" зустріч із лідером Китаю

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав особисту розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем, та підтвердив, що домовився про розширену зустріч з ним у Японії, на саміті G-20.

Про це глава Білого дому написав у вівторок на офіційній Twitter-сторінці.

"Мав дуже гарну телефонну розмову з президентом Китаю Сі. Матимемо розширену зустріч наступного тижня на саміті G-20 в Японії", - зауважив Трамп.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.

Він також повідомив, що команди урядів двох країн розпочнуть переговори щодо підготовки зустрічі найвищого рівня.

Глава Білого дому вже заявляв про намір провести зустріч з китайським колегою в Японії, однак підтвердження про готовність іншої сторони не озвучувалось.

Раніше американський лідер висловлював сподівання, що США і Китай все ж можуть порозумітися й укласти мирну угоду для припинення протистояння в торговій сфері. Сполучені Штати неодноразово запроваджували додаткові мита на китайські товари вартістю в десятки й сотні мільярдів доларів, Китай діяв подібним чином у відповідь. Тарифні війни між двома надпотужними світовими економіками викликали серйозні занепокоєння з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Вони включили цей чинник у перелік ризиків, що загрожують світовій економіці.

Сам же Дональд Трамп заявляв, що очікує від переговорів з Сі Цзіньпінем зрушень у цьому питанні. В іншому разі, США готові тиснути далі й вводити тарифи на додаткову китайську продукцію на суму $325 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, саміт G-20 запланований на 28-29 червня цього року в японському місті Осака.