Держдума ухвалила закон про вихід Росії із

Держдума ухвалила закон про вихід Росії із "ракетного договору" зі США

Укрінформ
Російська Держдума прийняла закон про призупинення дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності між СРСР і США.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Держдума на засіданні у вівторок прийняла президентський закон про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Згідно з документом, президенту надається право прийняти рішення про відновлення дії договору», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що новий закон містить усього три статті. Перша стаття наказує призупинити дію Договору, друга говорить про те, що рішення про питання відновлення дії Договору приймає президент; третя - що закон після ухвалення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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ДРСМД було підписано 1987 року тодішніми президентами двох країн - Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом. Наприкінці травня законопроект про призупинення його дії вніс до Держдуми РФ президент Росії Володимир Путін.

У лютому процедуру виходу з угоди розпочали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що прийнята на озброєння Росією ракета 9М729 "Новатор" порушує його умови.

У зв'язку з цим у США повідомили про намір провести випробування раніше заборонених ракет. За даними ЗМІ, випробування крилатої ракети наземного базування з дальністю польоту близько тисячі кілометрів пройдуть уже в серпні.

Відповідно до договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, на європейському континенті з 1988 року не було балістичних і крилатих ракет, здатних подолати відстань від п'ятисот до п'яти з половиною тисяч кілометрів.

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