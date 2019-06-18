Манафорта перевели до в'язниці на Манхеттені

Колишнього главу передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, засудженого за податкові і банківські махінації, перевели до виправного центру на Манхеттені.

Про це повідомляє CNN.

“У понеділок вранці Манафорт був переведений федеральною пенітенціарною системою у виправний центр (Metropolitan Correctional Center) на Манхеттені після того, як заступник генерального прокурора Джеффрі Розен написав окружному прокурору Манхеттена про те, що з ним робити, поки федеральний ув'язнений чекає судового розгляду в суді штату”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Манафорта хотіли відправити відбувати покарання у в'язницю на острів Райкерс, але, можливо, його взагалі туди не переведуть після запиту Розена.

Переведення Манафорта до Нью-Йорка було організовано через справу проти нього, порушену окружним прокурором Манхеттена Сайрусом Венсом. Обвинувачення було оголошено через кілька хвилин після того, як Манафорт був засуджений федеральним суддею у березні в Вашингтоні, округ Колумбія, за злочини, розкриті розслідуванням спецпрокурора США у "російській справі" Роберта Мюллера.

Очікується, що Манафорт може постати перед суддею у Манхеттені найближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, Пол Манафорт став суб’єктом розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у президентські вибори в США. Під час слідства були виявлені порушення закону з боку Манафорта, зокрема фінансові махінації, ухиляння від сплати податків, прихована лобістська діяльність, тиск на інших свідків тощо.

13 березня Суд округу Колумбія ухвалив вирок Манафорту у вигляді ув’язнення на строк 43 місяці - на додаток до 47 місяців, до яких його засудив раніше окружний суд штату Вірджинія.

У квітні Манафорта перевели до в'язниці суворого режиму в американському штаті Пенсильванія.