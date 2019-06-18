Два "вогнепальні" інциденти в Пакистані: 6 загиблих, 17 поранених

Щонайменше шість осіб, у тому числі двоеє поліцейських, загинули, ще 17 дістали поранення в результаті двох інцидентів у різних районах Пакистану.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Заступник генерального інспектора поліції Амір Шейх заявив, що чотири озброєні особи на мотоциклах відкрили вогонь по двох поліцейських у районі Орангі портового міста Карачі на півдні країни. Поранені поліцейські померли на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поліцейських розстріляли, коли вони прямували на службу до дільниці. Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності за цей напад.

В ході іншого інциденту чотири особи загинули, ще 17 (у тому числі вісім жінок) отримали поранення під час перестрілки між членами двох родин у провінції Пенджаб на сході Пакистану. Повідомляється, що конфлікт виник "через майнову суперечку".

Поліція порушила кримінальну справу проти членів обох сімей, а також затримала осіб, причетних до стрілянини.