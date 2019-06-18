У ПАР автобус із підлітками зіткнувся з таксі: 24 загиблих
Укрінформ
У результаті зіткнення таксі й автобуса в Південно-Африканській Республіці загинули понад два десятки людей.
Про це повідомляє Aljazeera з посиланням на місцеву поліцію.
“Щонайменше 24 людини загинуло внаслідок лобового зіткнення таксі й автобуса в провінції Лімпопо Південно-Африканської Республіки”, - йдеться у повідомленні.
За даними місцевої влади, ще чотири особи госпіталізовані із серйозними травмами.
Зазначається, що переважна більшість жертв - підлітки, які поверталися автобусом зі Свята молоді.
Поліція вже висунула обвинувачення обом водіям у вбивстві. Ведеться слідство.