У Китаї стався землетрус магнітудою 6,0

Підземні поштовхи магнітудою 6,0 сьогодні зафіксували у місті Ібінь на південному заході Китаю в провінції Сичуань.

Про це інформує Xinhua.

«Землетрус магнітудою 6,0 вразив округ Чаннінг міста Ібінь на південному заході Китаю в провінції Сичуань, о 22:55 понеділка за пекінським часом, за даними китайського центру відстеження землетрусів (CENC)», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Японії стався потужний землетрус

Епіцентр поштовхів знаходився на глибині 16 км та спостерігався за координатами 28,34 градуси північної широти та 104,90 градуси східної довготи, йдеться в офіційному звіті CENC.

Наразі даних про постраждалих та руйнування не надходило.